Rusya’da patlama: 12 ölü, 50 yaralı

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de bir benzinlikte patlama meydana geldi.

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Sputnik’in haberine göre meydana gelen patlamada ölü sayısı 12’ye yükseldi, 50 kişi yaralandı. Bir önceki açıklamada can kaybı beş, yaralıysa 20’nin üzerindeydi.

Dağıstan Başkanı Sergey Melikov, olayı Telegram hesabında, “Bugün Mahaçkala çıkışında, bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Etkilenenlerin sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekipleri çalışıyor. Durum şahsi kontrolümde bulunuyor” ifadeleriyle duyurmuştu.

