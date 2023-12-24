Rusya’da eski gazetecinin başkan adaylığına ret

Rusya’da 2024 başkanlık seçimlerinde Vladimir Putin’e meydan okuyacağını açıklayan eski gazeteci Yekaterina Duntsova’nın adaylığı reddedildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi ve siyasi mahkumların serbest bırakılması için bir kampanya yürütmek isteyen Duntsova’nın adaylık başvurusu seçim komisyonu tarafından reddedildi.

BBC’nin haberine göre Duntsova, Yüksek Mahkeme’ye itiraz edeceğini söyledi.

Mart 2024’te yapılacak olan başkanlık seçimi, Putin’in iki yıl önceki Ukrayna işgalinden bu yana Rusya’da yapılacak ilk seçim olacak.

Putin’i eleştiren birinin anında yarış dışına itilmesi, seçimde muhalefete tolerans gösterilmeyeceğinin kanıtı olarak görülüyor.

Rusya’nın anayasası 2020’de değiştirildi, başkanlık süresi dört yıldan altı yıla çıkarıldı ve Putin’e yeniden aday olması için temiz bir sayfa açıldı.

Komisyon, şu ana kadar 29 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu söyledi. Ancak bugünkü kararın ardından aday olarak kayıt yaptırabilen tek aday Putin.