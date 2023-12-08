Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024’te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını duyurdu.
Rus haber ajanslarına göre Putin, Kremlin Sarayı’nda askerlere madalya takma törenine katıldı.
Putin, törende 2024’te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti.
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024’te yapılması yönünde karar vermişti.
Rusya’da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018’de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.
Putin 1999-2000 ve 2008-2012 yıllarında başbakanlık, 2000-2008 yıllarında devlet başkanlığı koltuğunda bulunmuştu. Putin, 2012’den beri de devlet başkanlığı görevinde.