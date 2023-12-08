CHP milletvekili Ediz Ün’e ait araçta yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirilmesiyle ilgili AKP milletvekili Hamza Dağ, “Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan bu olayın ne Halk TV’ye ne Sözcü’ye ne de Tele 1’e göre bir haber değeri yok” dedi.