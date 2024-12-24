Rusya'da 'çok iyi korunmuş' 50 bin yıllık yavru mamut bedeni bulundu

Rusya’da Yakutistan bölge sakinlerinin bulduğu yavru mamut bedeni, yaklaşık 50 bin yıl önce yaşayan bir türe ait olduğu ve oldukça iyi korunduğu belirtildi.

Fotoğraflar: Yakutistan Devlet Üniversitesi

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan bölgesi sakinleri, yaklaşık 180 kilogram ağırlığında ve 120 santimetre boyunda yavru mamut bedeni keşfetti.

Haziranda buzların erimesiyle ortaya çıkan bedeni inceleyen bilim insanları, bunun yaklaşık 50 bin yıl önce yaşayan yavru bir mamuta ait olduğunu belirledi.

Yavru mamutun öldüğünde yaklaşık bir yaşında olduğu tahmin edilirken mamutun kalıntısının keşfedildiği nehir havzasından dolayı ‘Yana’ adı verildi.

Rus bilim insanları, mamut fosilinin şu ana kadar keşfedilen en iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu belirtiyor.

Dünyada yalnızca altı iyi korunmuş mamut fosili bulunduğu biliniyor.