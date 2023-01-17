Rusya ve Ukrayna büyük bir esir takası üzerinde çalışıyor

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, Rusya ve Ukrayna’nın toplamda bin kişiyi kapsayacak geniş kapsamlı bir esir takası anlaşması üzerinde çalıştığını söyledi.

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Rusya İnsan Hakları Ombudsmanı Tatyana Moskalkova ve Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Lubinets geçen hafta Ankara’da düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı sırasında bir araya gelmişti.

Malkoç, dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilere “Ukrayna’nın ombudsmanı Rusya’ya takas edilmek üzere 800 kişiden oluşan bir liste verdi ve Rus ombudsman da 200 kişilik bir liste verdi” dedi.

Malkoç, Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarının kendisinin de katıldığı bir toplantıda listeleri birbirlerine ilettiğini ve Türkiye’nin esir takası için İstanbul’da bir ‘insani koridor’ oluşturmaya hazır olduğunu söyledi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ele aldıkları konular içinde Ukrayna’da yaralanan askerlerin takasının da yer aldığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna en sonuncusu 8 Ocak’ta olmak üzere birkaç esir takası gerçekleştirmiş, 11’inci ayına giren savaş devam ederken gerçekleştirilen takasların her birinde yüzlerce kişi yer almıştı.