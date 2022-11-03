Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi

Rusya’yla Ukrayna arasında, savaşta esir düşenlerin değişiminin yapıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Temsili (AA)

AA’nın Rusya Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 107 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı belirtilirken, bu kişilerin bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova’ya ulaştırılacağı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Rusya’yla Ukrayna arasındaki esir takası sonucu 74’ü Azovstal Fabrikası’nda savaşanlar olmak üzere 107 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Yermak, şunları dedi: “Savaşta yaralananların çoğunu eve getirdik. Özellikle Mariupol ve Azovstal’da ağır yaralanarak yatalak hale gelenleri takas ile değiştirmeyi başardık. Aralarında Yelenovskaya kolonisinde meydana gelen patlamada yaralanan bir askerimiz de var.”

En son Rusya’yla Ukrayna arasında esir takası 29 Ekim’de yapılmış, 52 Ukraynalı’yla 50 Rus serbest bırakılmıştı.