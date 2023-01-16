Rusya ve Belarus’tan ortak askeri tatbikat

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus’un 16 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Belarus’un askeri hava sahasını kullanarak hava tatbikatları düzenleyeceğini ve tatbikatlarda mekanize piyadelerin de yer alacağını açıkladı.

Belarus, hava tatbikatlarının savunma amaçlı olduğunu ve Belarus’un savaşa girmeyeceğini belirtti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş 10 aydan uzun bir süredir devam ediyor. Savaşın başlangıcından beri de Belarus’un konumu gündemde. Belarus, savaşa katılmayacağını ilan etse de savaşın başında Rusya, Belarus topraklarını insansız hava aracı havalandırmak ve füze fırlatmak için kullanmıştı.

Reuters’ın aktardığına göre, Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram uygulamasından dün yaptığı paylaşımda Belarus Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Pavel Muraveyko, ülkesinin güneyindeki Ukrayna sınırının ‘çok sakin’ olmadığını ve Ukrayna’nın Belarus’u ‘kışkırttığını’ savundu.

Ukrayna, işgalin başından beri Belarus’tan gelebilecek saldırılara karşı uyarıda bulunuyor. Ukrayna Bumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, geçen hafta ülkesinin Belarus’la olan sınırda hazır bulunması gerektiğini söylemişti.

Belarus, işgalin başından bu yana hem tek başına hem de Rusya ile ortak pek çok askeri tatbikat düzenledi.

Rusya ve Belarus’un bugün ortak askeri tatbikatlara başlaması Kiev ve Batı’da, Moskova’nın müttefiki Belarus’u Ukrayna’ya yeni bir kara harekatı başlatmak için kullanabileceği endişelerine neden oldu.