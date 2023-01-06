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Yaramazlara biraz batar!

Rus birliklerini taşıyan bir tren Belarus’a vardı

Belarus Savunma Bakanlığı, Rus birliklerini ve ekipmanını taşıyan bir trenin Belarus’a ulaştığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş 10 aydan uzun bir süredir devam ediyor. Savaşın başlangıcından beri de Belarus’un konumu gündemde. Belarus, savaşa katılmayacağını ilan etse de savaşın başında Rusya, Belarus topraklarını insansız hava aracı havalandırmak ve füze fırlatmak için kullanmıştı.


Reuters’ın aktardığına göre, Belarus dün Rusya’dan daha fazla silah ve ekipman alacağını belirtmişti. Rus askerlerini ve askeri ekipman taşıyan bir treninse bugün Belarus’a ulaştığı açıklandı. İki ülke, ortak askeri tatbikat düzenlemeyi planlıyor.

Açıklamalar, Rusya’nın Ukrayna’ya kuzeyden saldırı için Belarus’u üs olarak kullanabileceği endişesini güçlendiriyor.

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