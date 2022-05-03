Rusya: Ukrayna’ya ait 146 uçak, 112 helikopter, 2 bin 793 tank ve zırhlı aracı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter ile 2 bin 793 tank ve zırhlı aracı vurduklarını söyledi.

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Konaşenkov, Ukrayna’daki işgalde Rusya ordusunun eylemlerine ilişkin konuştu.

Yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını öne süren Konaşenkov, şunları savundu: “Gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Nikolayevka, Bolçeyarovka ve Lisiçansk yerleşim birimleri yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemlerini yönlendiren üç radar istasyonu, Toçka-U taktik füze sistemi, OSA-AKM hava savunma füze sistemi ve üç Grad çok namlulu roketatar imha edildi.”

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 39 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, topçu birliklerinin 11 komuta merkezi, 54 topçu atış pozisyonu ve iki akaryakıt deposu ile 342 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını iddia etti.

Rus hava savunma sistemlerinin Çernigiv bölgesinde bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu öne süren Konaşenkov, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde Toçka-U balistik füzesi, Smerç çok namlulu roketatardan fırlatılan dokuz roketin havada vurulduğunu iddia etti.

Konaşenkov, şunları dedi: “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 697 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 793 tank ve zırhlı araç, 319 çok namlulu roketatar, 1267 obüs ve havan topu, 2 bin 598 özel askeri araç yok edildi.”