Rusya: Saldırganların Ukraynalı milliyetçilerle bağlantısını kanıtladık

Rus müfettişler, Moskova’da saldırı düzenleyen IŞİD üyeleriyle Ukraynalı milliyetçiler arasında bağlantılar bulduklarını öne sürdü.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı saldırı düzenlenmiş ve 143 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı radikal İslamcı örgüt IŞİD üstlenmişti. Saldırganların dördü de yakalanmıştı.
Rusya, saldırının Ukrayna’yla bağlantılı olduğu iddiasından vazgeçmiyor.
Euronews Türkçe’nin haberine göre Devlet Soruşturma Komitesi’ne bağlı müfettişler, saldırganların Ukrayna milliyetçileriyle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar bulduklarını duyurdu.
Açıklamada şunlar dendi:
“Gözaltına alınan teröristlerle yapılan çalışmalar, ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlerle ilgili bilgilerin analiz edilmesi sonucunda, Ukraynalı milliyetçilerle bağlantılarına dair kanıtlar elde edildi.”
Saldırganların Ukrayna’dan önemli miktarda nakit ve kripto para aldıkları ve terörün finansmanına karışan bir başka şüphelinin de gözaltına alındığı ileri sürüldü.