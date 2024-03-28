ABD Rusya'yı saldırıdan önce 'yazılı' uyarmış

ABD yönetimi Rusya’ya Moskova’daki saldırıdan önce ‘terör tehdidi’ uyarısı notu gönderildiğini açıkladı.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı saldırı düzenlenmiş ve 143 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı radikal İslamcı örgüt IŞİD üstlenmişti.

ABD başta olmak üzere çok sayıda ülke saldırıdan önce Moskova’daki vatandaşlarını bu tür bir saldırıya karşı kalabalıklardan uzak durmaya çağırmıştı.

Moskova yönetimi bu nedenle Batı’yı suçlarken, ABD’nin uyarı notu gönderdiği ortaya çıktı.

AA’nın haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Rus yönetimini olayı çarpıtmakla suçladı.

Kirby, saldırının tek sorumlusunun IŞİD olduğunu kaydederek şunları dedi:

“Açıkçası ABD, bu saldırıyı önlemeye çalışmıştır ve bunu Kremlin biliyor. 22 Mart’taki saldırıdan önce ABD yönetimi, Rus yetkililere Moskova’daki toplu etkinlik ve konserlere yönelik terör tehdidine ilişkin açık ve detaylı bilgi iletmiştir.”

Kirby, 7 Mart’ta Moskova saatiyle 11.15’te terör tehdidine ilişkin ‘yazılı’ güvenlik uyarı notu ilettiklerini söyledi.