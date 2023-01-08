Rusya, füze saldırısında 600 Ukraynalı asker öldüğünü iddia etti; Ukrayna yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk’a düzenledikleri füze saldırılarında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü iddia etti. Ukrayna’nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko’ysa Rus ordusunun Kramatorsk şehrine yedi füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlattığı işgal sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk’a düzenlenen füze saldırılarında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğü iddia edildi.

Ukrayna’nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko’ysa Telegram hesabındaki açıklamada Rusya’nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk ve Konstantinovka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini söyleyerek şunları dedi: “Düşman gece yarısından sonra, Kramatorsk’a yedi ve Konstantinovka’ya iki roket saldırısı düzenledi. Kramatorsk’ta bir eğitim kurumu, bir sanayi tesisi ve bir garaj, Konstantinovka’da da bir sanayi bölgesi hasar gördü. Neyse ki can kaybı olmadı.”

Kirilenko, Rus kuvvetlerinin ayrıca bölgedeki Horlivka şehrine de saldırdığını, bir sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.