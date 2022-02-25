Rusya, Eurovision’dan çıkarıldı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Rusya’nın Eurovision şarkı yarışmasından çıkarıldığını bildirdi.
Rusya dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’e dayanırken, Avrupa Konseyi temsil hakkı alınmıştı.
Birliğin açıklamasında, ‘Ukrayna’daki krizin ışığında bu yılki yarışmaya Rusya’nın dahil edilmesinin rekabeti itibarsızlaştıracağı’ belirtildi.
İzlanda, Finlandiya, Norveç ve Hollanda, Rusya’nın Eurovision’dan çıkarılması çağrısında bulunmuştu.
Finlandiya hükümeti, Rusya’nın Eurovision’a katılması durumunda yarışmaya temsilci göndermeyeceklerini açıklamıştı.
Dünyanın en büyük televizyon etkinliklerinden Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl, İtalya’nın Turin kentindeki PalaOlimpico stadyumunda 14 Mayıs’ta düzenlenecek.