Rusya Batı’yı uyardı: Ukrayna’ya F-16 verirseniz çok büyük risk alırsınız

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı tedarik etme hazırlığına Rusya’dan ‘risk’ uyarısı geldi.

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ABD ve Batılı müttefikleri, pilotlara gerekli eğitimin verilmesinin ardından Ukrayna’ya F-16’lar dahil dördüncü nesil savaş uçakları gönderme kararı almıştı.

Rusya’dan karara tepki geldi. DW Türkçe’nin haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, F-16 kararı hakkında “Batılı ülkelerin hâlen tansiyonu yükselten senaryoya bağlı kaldığını görüyoruz. Bu kendileri açısından çok büyük riskler içeriyor” dedi.

Rus bakan yardımcısı, “Her halükarda bunu planlarımızda hesaba katacağız ve belirlediğimiz hedefleri başarmak için gerekli tüm araçlara sahibiz” diye ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi planını destekleyeceğini söylediğini aktaran ABD’li yetkililer, bunun ABD’nin Ukrayna’ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetmişti.