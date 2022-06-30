Rusya: Batı’ya ait varlıklara el koyabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’da bulunan Batılı ülkelere ait varlıklara ve işletmelere el koyma fikrinden vazgeçmediklerini ima etti. Zakharova, dondurulan Rus devlet varlıklarına el konması halinde ‘buna uygun bir şekilde hareket etmeye’ hazır olduklarını söyledi.

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Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell gibi birçok Batılı üst düzey yetkili, savaştan sonra Ukrayna’nın yeniden inşasını finanse etmek için Rusya’nın dondurulmuş varlıklarına el konmasını önermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Batı’nın, Rusya’ya ait varlıkların dondurulmasını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirirken, varlıklara el konması durumunda buna uygun bir şekilde cevap vereceklerini dile getirdi. Zakharova, “Rusya topraklarında bulunan Batılı işletmeleri ve vatandaşlarını unutmamalıyız” diyerek varlıklara el konabileceğini ima etti.

Zakharova, ayrıca, “Batı’nın demokrasi, açık ekonomi, özel mülkiyet ve yargı bağımsızlığı ilkelerine bağlı kalmaması halinde ona göre hareket edeceğiz” dedi.

Petrol devi BP, Fransız otomobil üreticisi Renault dahil olmak üzere onlarca uluslararası şirket, Rusya’daki faaliyetlerine devam ediyor.