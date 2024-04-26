Rusya ABD’nin THY’ye baskı yaptığını iddia etti

Rusya ABD’yi Rus vatandaşlarını Meksika’ya giden uçuşlardan men etmek ve Türk Hava Yolları’na (THY) baskı yapmakla suçladı.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD’nin Meksika’ya giden uçuşlardan Rusları men etmesi için THY’ye baskı yaptığını iddia etti.

Reuters’ın haberine göre açıklama, THY’nin İstanbul’dan bazı Latin Amerika ülkelerine yaptığı uçuşlarda Rus yolcuları uçağa almadığı yönündeki şikayetlerin ardından geldi.

TASS devlet haber ajansına konuşan Ryabkov “Özellikle Meksika ile ilgili olarak, sanırım nedenini tahmin etmek kolay” dedi.

İki sektör temsilcisi, THY’nin Rusların güney sınırına yönelik göç akınını durdurmak amacıyla ABD’nin emriyle hareket ettiğine inandıklarını söyledi. Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin uluslararası turizmden sorumlu başkan yardımcısı Artur Muradyan, “Türk Hava Yolları’na bir şekilde baskı yapıldı, ikna edildi ya da bu kadar katı olması için gözdağı verildi” dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen ikinci bir kaynak “THY insanların ABD sınırını geçmek için (Latin Amerika’ya) uçtuklarını düşünüyor” dedi. Kaynak, uçağa alınmayan Rusların çoğunun Meksika’ya uçtuğunu da aktardı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları da konu hakkındaki sessizliğini koruyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma verilerine göre Ukrayna’da savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana son iki yılda en az 73 bin Rus, resmi güney sınır kapılarından ABD’ye girmeye çalıştı.