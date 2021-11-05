Rus diplomat, Berlin’deki elçilik binasının önünde ölü bulunmuş

Geçen ay bir Rus diplomatın, ülkesinin Almanya’nın başkenti Berlin’deki büyükelçiliğinin önündeki kaldırımda ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Spiegel dergisinin internet sitesindeki habere göre polis, 19 Ekim’de diplomatın cansız bedenini buldu. Adı açıklanmayan, 35 yaşındaki diplomatın elçilik binasının üst katından kaldırıma düştüğü, ikinci katip olarak görev yaptığı belilrtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, diplomatın ölümünü doğruladı ancak başka ayrıntı paylaşmadı. Berlin Polisi de bugüne kadar açıklanmayan ölümle ilgili yorum yapmadı.

Spiegel, büyükelçiliğin diplomatın ölümünü ‘trajik bir kaza’ diye nitelediğini ancak etik kurallar nedeniyle daha fazla yorum yapılmayacağını açıkladığını yazdı. Haberde, Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği’nin otopsiye izin vermediği, diplomatın cansız bedeninin ülkesine yollandığı bilgisi paylaşıldı.

Bellingcat adlı internet sitesinde ise ölen diplomatın, Rusya Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) bünyesindeki dairelerden birinin müdürünün oğlu olduğu bilgisini paylaştı.