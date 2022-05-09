Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto

Polonya’da aktivistler, Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev’i kırmızı boya fırlatarak protesto etti.
Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline karşı çıkan bir grup aktivist, başkent Varşova’daki Sovyet askeri mezarlığını ziyaret ettiği sırada Andreev’e kırmızı boya attı.
Andreev’in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı.
Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı.
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgalinde çatışmalar, ülkenin doğusunda yoğunlaşarak devam ediyor.