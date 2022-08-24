Ragbi kupasının maskotunu iki çocuk tasarladı

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen Rugbi Ligi Dünya Kupası’nın maskotunu dokuz yaşındaki iki çocuk tasarladı.

Fotoğraf: BBC

Rugbinin ilk hecesi ve İngilizce ‘arı’ anlamına gelen ‘Bee’nin birleştirildiği ‘RugBee’, 15 Ekim-19 Aralık’ta Britanya’da düzenlenecek organizasyon kapsamındaki her maçta saha kenarında olacak.

Maskot tasarımı için açılan yarışmaya 2 binden fazla başvuru oldu.

Manchester’da yaşayan ilkokul öğrencisi Samuel Liptrot ve Halifax’ta yaşayan ilkokul öğrencisi Jamas Hanley’nin tasarımı birinci seçildi.

Ağırlıklı olarak mor renk kullanılan sevimli ‘rugbi arısı’, Manchester kentindeki Old Trafford Stadyumu’nda tanıtıldı.