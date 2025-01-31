RTÜK'ten yeni cezalar: NOW TV'ye ismini değiştirmesi için 30 gün süre

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) altı televizyon kanalına 11 farklı gerekçeden para cezası kesildi. NOW TV’ye ise ismini değiştirmesi için 30 gün süre verildi.

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‘Neden Sonuç’ adlı programda, bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin rızası dışında yayımlanması nedeniyle Halk TV’ye üst sınırdan para cezası verildi.

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili yayınları nedeniyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV’ye de üst sınırdan para cezası uygulandı.

NOW TV’ye Orta Sayfa programında, Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili katılımcıların sorumluluğun Turizm Bakanlığı’nda olduğuna ve siyasetin bu soruşturmaya müdahil olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” hükmünden yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.

SZC ve TELE1 kanallarına da Kartalkaya’daki orman yangınıyla ilgili bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından korsan olarak tanımlanmasına eleştiri nedeniyle “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” maddesinden yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.

Dijital platform Netflix’te yayınlanan ‘Teen Titans Go’ adlı programı değerlendiren RTÜK, Netflix’e üst sınırdan para cezası ve ‘katalogdan çıkarma’ yaptırımı uyguladı.

Tele 1’de Musa Özuğurlu’nun sanatçı Ferdi Tayfur’a yönelik, ‘Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı’ sözlerine üst sınırdan idari ceza verildi.

TV8’deki ‘Survivor’ adlı programa da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verildi.

Kurul ayrıca NOW TV’ye, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine logo değişikliği için 30 gün süre verdi.

FOX TV’den sonra NOW logosunu alan kuruluş yine isim değiştirecek.

Kanal bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunmazsa yayınları üç ay durdurulacak ve lisans iptali gündeme gelecek.