RTÜK'ten Halk TV'ye çifte ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’ye iki ceza birden kesti. TELE1’e de ceza verildi.

Cezaları CHP RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, X’ten duyurdu:

* RTÜK, Şişli Belediyesi’nin kestiği cezayı ‘rüşvet’ olarak niteleyen Taşyapı İnşaat’ın şikayeti üzerine ‘Gökmen Karadağ ile Açıkça’ programında yapılan değerlendirmeler nedeniyle Halk TV’ye ‘gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadığı’ gerekçesiyle oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verdi.

* RTÜK, inşaat şirketine düzeltme ve cevap hakkını kullanmasını önereceğine, şirketin iddialarını doğru kabul ederek avukatlığına soyundu.

* Aynı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yanlı/iftira niteliğindeki yayınlara ilişkin üst kurul üyelerinin şikayet dilekçelerini aylardır işleme dahi almazken, inşaat şirketinin 20 Mayıs tarihli dilekçesini dokuz gün sonra işleme koyması oldukça manidardır!

* ‘Seda Selek ile Neden Sonuç’ adlı programda Türkiye’nin eğitim ve teknoloji alanında ilerlemesinin durduğuna dönük değerlendirmeler nedeniyle de Halk TV’ye ‘doğruluğundan emin olmaksızın yayın yapıldığı’ gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

* TELE1’e ise ‘Sabah Pusulası’ programında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik eleştiriler ve Şahin’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tarafsız davranmayan televizyon kanallarına yönelik boykot çağrısına karşı kişisel sosyal medya hesabından Özel’i hedef almaya çalışmasına dönük eleştirilerin ‘insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı ve kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler’ gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.