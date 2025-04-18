RTÜK başkanı: YouTube'da birtakım önlemler alınabilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, lisanssız yayınlara karşı YouTube’da ‘birtakım önlemler alınabileceğini’ söyledi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin. Fotoğraf: AA

ANKA‘nın aktardığına göre Sabah gazetesinin YouTube programında konuşan Şahin, şunları söyledi:

* Maalesef YouTube’ta bir boşluk var gibi bunu gören yayıncılarımız da geleneksel mecralardan ayrılarak, kendilerine bir alan oluşturuyorlar. YouTube üzerinden kişisel bir yayın yapılıyorsa zaten Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) kontrolünde devam ediyor. Bizi ilgilendiren kısmı da var.

* Özellikle 2018’de çıkan kanun ve BTK’yla birlikte yaptığımız yönetmeliğe göre bunlar ‘isteğe bağlı yayın kuruluşu’ olarak görülüyor. Bizim hem kanunumuz hem de yönetmeliğimiz buna müsaade ediyor. Lisans almak bir kere korkutucu bir şey değil. Yayıncının güvencesi.

RTÜK’ün ‘Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu’ olmasını tartışıyorlarmış

* YouTube’taki denetimleri artırabilmek için bir de çalışmaları var. RTÜK, ‘Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu’ olsun tartışmasını kendi aramızda yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri de görüş olarak ilgili kurullara gönderdik. Meclisimiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız. Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa, ona göre birtakım önlemler alınabilir. Çok zor bir şey değil. BTK orada.



