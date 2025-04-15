RTÜK'ten Esra Erol'un programına inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ATV’de yayınlanan ‘Esra Erol’da’ programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Programda bir kadının damadıyla ilişkisi olduğu ileri sürülmüş, iddialar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Şahin’in X’teki açıklaması şöyle:

“ATV’de yayınlanan ‘Esra Erol’da’ programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz ‘İlke Kararları’nı bir kez daha önemle hatırlatırız.”