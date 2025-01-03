RTÜK duyurdu: TELE1’e Ferdi Tayfur incelemesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Musa Özuğurlu’nun sözleri nedeniyle TELE1 yayınının incelendiğini ve rapor hazırlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: @ebekirsahin / X / Arşiv

Özuğurlu ‘Sabah Pusulası’ adlı programda dün hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur’la ilgili şöyle demişti: “Herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar.”

TELE1’den özür: Maksadını aşan sözler

Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, X‘ten yayınla ilgili özür dilemişti: “Kanalımızda hafta içi ekrana gelen ‘Sabah Pusulası’ programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz.

Arkadaşımızın amacı hakaret olmasa da algı bu yöndedir. Bu nedenle çok üzgünüz. Değerli sanatçıya rahmet diliyor, dün akşam 18 Dakika programında da belirttiğim gibi anısına saygılarımızı sunuyoruz.

Adı geçen program hakkındaysa yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz.”

‘Kabul edilemez’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin X‘ten yayınının incelendiğini ve TELE1 hakkında rapor hazırlanacağını duyurdu:

Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında TELE1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir.

Yayında topluma mal olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.

Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir.

Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir.