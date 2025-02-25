RTÜK başkanı, Fatih Altaylı'ya 'köpürdü': Kaçamayacaksın

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı’ya ‘köpürdü’: “Jetonlu iftira aygıtı… İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!”

Fotoğraflar: AA, YouTube

‘Adamın en büyük hedefi Fahrettin Altun’u yemek’

Altaylı, YouTube programında Şahin’in AKP kongresiyle ilgili ‘tebrik’ paylaşımını sorulması üzerine şöyle konuştu: “Sen RTÜK başkanının tarafsız olduğunu, yasaların öngördüğü başkanlık özelliklerine haiz olduğunu düşündün mü? Adamın en büyük hedefi Fahrettin Altun’u yiyip yerine geçmek. Neredeyse üç, dört senedir bununla görüşüyor. Bu adamın tarafsızlığıma leke düşürmeyeyim diyeceğini düşünüyor musunuz?

Keşke işinde doğru olup AKP’yi kutlasa. AKP’yi kutlayınca mı tarafsızlığına halel geldi? En basiti budur. Bu dönem bir gün biter, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. AKP dönemi de herhalde sonsuza kadar sürmeyecektir. Peki sonrasını düşünmüyorlar mı? Paramız olur gideriz mi diyorlar? Çünkü ne olursa olsun insan içine çıkamazlar, yargıdan başlarını kurtaramazlar.”

Altaylı, Şahin’in kongre paylaşımını X’ten de “Göze sokacak ki göze girsin” diye eleştirmişti.

‘Şimdi git sahiplerin gelsin’

Şahin, Altaylı’ya X’ten sert bir yanıt vererek ‘adaletten kaçamayacağını’ söyledi:

“Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.”

Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!



Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.… — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 25, 2025



