RTÜK, AKP’li şirketten 7 milyon liraya araç kiralamış: Yedisi arazi aracı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın ortakları arasında yer aldığı şirketten 7 milyon 446 bin TL’ye toplam 27 araç kiraladığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

BirGün’den Mustafa Bildircin’in aktardığına göre RTÜK, 7 Nisan’da sürücülü ve sürücüsüz araç kiralama ihalesi açtı. İhale 23 Mayıs’ta düzenlendi.

Açık ihaleye yalnızca iki şirket teklif sundu.

İhalenin sonuç ilanına göre RTÜK, 27 kiralık araç karşılığında Kaya Seyahat Turizm isimli şirketle 7 milyon 446 bin 374 TL’ye anlaştı. Yedisi 4X4 arazi aracı.

Hepsinin en az 2019 model olmasını talep eden idare, araçların 18 ay boyunca kullanılacağını bildirdi. Araçlardan 13’ünün RTÜK’e şoförlü şekilde teslim edileceği belirtildi.