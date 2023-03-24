Röportaj sırasında ‘lüks’ saatini çıkaran Macron topa tutuldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik reformuyla ilgili bir röportaj sırasında ‘lüks’ saatini kolundan çıkarması nedeniyle topa tutuldu.

Görsel: BBC

Fransa, Macron’un emeklilik yaşını 62’den 64’e yükseltme kararı nedeniyle protestolar ve grevlerle çalkalanıyor.

Olay, Macron’un emeklilik yaşını yükseltme nedenlerini gerekçelendirdiği bir televizyon programı sırasında meydana geldi.

Macron programın bir kısmında ellerini masanın altına koyarak saatini çıkardı.

Macron’un danışmanları, cumhurbaşkanının saati ‘şıngırdadığı’ için çıkardığını söyledi.

Ancak kimileri, saatin Macron’un halktan kopuk olduğunu gösterdiğini söyledi.

Muhalefetteki sol görüşlü La France Insoumise partisinin milletvekili Clémence Guetté, Macron’un asgari ücretlilerin ‘benzeri görülmemiş bir satın alma gücü’ne sahip olduğunu söylediği programda ‘lüks saatini çıkardığını’ söyledi: “Bu adam bir şaka.”

Saatin fiyatı ne kadar?

Tartışmalı saatin tam maliyeti de belirsiz. Sosyal medyada bazıları saatin 80 bin avro (1 milyon 639 bin 588 TL) değerinde olduğunu öne sürdü.

Ancak Élysée Sarayı, The Independent gazetesine saatin aslında lüks Fransız markası Bell & Ross tarafından yapıldığını ve kişiselleştirilmiş bir arma taşıdığını söyledi.

Gazeteye göre armasız benzer modeller yaklaşık 2 bin 400 avrodan (49 bin 154 TL) satılıyor.