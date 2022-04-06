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Yaramazlara biraz batar!

Rooney, Premier Lig tarihinin en iyi golünü seçti: Asist ondan, bitiriş Van Persie’den


İngiltere Premier Lig takımı Manchester United’ın eski yıldızı Wayne Rooney, 2013’te Aston Villa’yı mağlup ettikleri maçta asistini kendisinin yaptığı Robin van Persie’nin golünü Premier Lig tarihinin en iyisi seçti.

Rooney, 13 yıl formasını taşıdığı United’la 393 maçta 183 gol atmış, onlarca da asist vermişti.


Şu anda alt ligde Derby County’nin teknik direktörlüğünü yapan Rooney, Sky Sports’a Premier Lig tarihindeki en iyi golünü bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Hollandalı Robin van Persie’nin kendi asistiyle attığı gol olduğunu söyledi.

Rooney, efsanesi olduğu Manchester United’ın durumu hakkındaysa “Onları birkaç kez canlı izledim ve bireysel bir takıma benziyorlar. Hata yaptıklarında bir takım olarak toparlanmaları her zaman onlar için çok zor görünüyor. Yeterince iyi olmadıklarını söyleyebilirim. Kulüp olarak zor bir dönemden geçiyorlar ve bence herkes onlardan teknik direktör belirsizliğini bir an önce halletmelerini istiyor” dedi.

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