Rooney, Premier Lig tarihinin en iyi golünü seçti: Asist ondan, bitiriş Van Persie’den

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United’ın eski yıldızı Wayne Rooney, 2013’te Aston Villa’yı mağlup ettikleri maçta asistini kendisinin yaptığı Robin van Persie’nin golünü Premier Lig tarihinin en iyisi seçti.

Rooney, 13 yıl formasını taşıdığı United’la 393 maçta 183 gol atmış, onlarca da asist vermişti.

Şu anda alt ligde Derby County’nin teknik direktörlüğünü yapan Rooney, Sky Sports’a Premier Lig tarihindeki en iyi golünü bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Hollandalı Robin van Persie’nin kendi asistiyle attığı gol olduğunu söyledi.

Wayne Rooney: "Robin van Persie'nin Aston Villa'ya attığı gol Premier League tarihinin en iyi golü."



Sizce Premier League tarihinin en iyi golü hangisi? pic.twitter.com/tMT3eC3XyB — Buzz Spor (@buzzspor) April 5, 2022

Rooney, efsanesi olduğu Manchester United’ın durumu hakkındaysa “Onları birkaç kez canlı izledim ve bireysel bir takıma benziyorlar. Hata yaptıklarında bir takım olarak toparlanmaları her zaman onlar için çok zor görünüyor. Yeterince iyi olmadıklarını söyleyebilirim. Kulüp olarak zor bir dönemden geçiyorlar ve bence herkes onlardan teknik direktör belirsizliğini bir an önce halletmelerini istiyor” dedi.