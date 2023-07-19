Roni Margulies hayatını kaybetti

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi yazar, şair Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti.

Roni Margulies. (Serbestiyet)

Margulies, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Margulies’in yaşamını yitirdiğini, yazarlık yaptığı Serbestiyet duyurdu.

Margulies, Saat Farkı kitabıyla 2002 Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü aldı. İngiliz Ted Hughes ve Philip Larkin ile İsrailli Yehuda Amihay’ın şiirlerini Türkçeye çevirip kitaplaştırdı.

Manastır’da İlan-ı Hürriyet: Fotoğrafçı Manakis Biraderler adlı fotoğraf albümünü yayına hazırladı. Siyasi yazılarını Şiir, Yahudilik Vesaire, Larda Yüzen Al Sancak ve Kalpsiz Dünyanın Kalbi adlı kitaplarda topladı. En çok satan kitabı Bugün Pazar, Yahudiler Azar oldu.

Şiir kitapları: Her Rind Bilir (1991), Gün Ortasında (1992), Mağrur Olma Padişahım (1994), Bilirim Niye Yanık Öter Ney (1996), Elsa (2000), Saat Farkı (2002), TK1980 (2006).