Ronaldo, Suudi Arabistan liginde ilk golünü attı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla ilk golünü, dün Al Fateh’te oynanan maçta kaydetti. Maç, Ronaldo’nun gole çevirdiği penaltı vuruşuyla 2-2 sona erdi.
Maçtan sonra Twitter’dan duygularını paylaşan Ronaldo, şunları söyledi: “Suudi ligindeki ilk golümü attığım için mutluyum. Zoru bir maçta önemli bir beraberlik elde ettik. Tüm takımın burada büyük bir emeği var.”
Ronaldo, Manchester United’la sözleşmesi feshedildikten sonra Al Nassr ile anlaşmıştı. 200 milyon avro üzerinde değeri olan Ronaldo, kısa bir süre sonra da takımın kaptanı oldu.
Al Nassr, 15 maçın ardından averajla birinci sırada.