Ronaldo, Suudi Arabistan liginde ilk golünü attı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla ilk golünü, dün Al Fateh’te oynanan maçta kaydetti. Maç, Ronaldo’nun gole çevirdiği penaltı vuruşuyla 2-2 sona erdi.

Fotoğraf: Twitter/Ronaldo

Maçtan sonra Twitter’dan duygularını paylaşan Ronaldo, şunları söyledi: “Suudi ligindeki ilk golümü attığım için mutluyum. Zoru bir maçta önemli bir beraberlik elde ettik. Tüm takımın burada büyük bir emeği var.”

Happy to have scored my first goal in the Saudi league and great effort by whole team to achieve an important draw in a very difficult match! 💪🏼

💛💙 pic.twitter.com/3Ll56WrkWn — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 3, 2023

Ronaldo, Manchester United’la sözleşmesi feshedildikten sonra Al Nassr ile anlaşmıştı. 200 milyon avro üzerinde değeri olan Ronaldo, kısa bir süre sonra da takımın kaptanı oldu.

Al Nassr, 15 maçın ardından averajla birinci sırada.