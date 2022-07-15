Rizespor, erkek futbol takımı Süper Lig’den düşünce kadın futbol takımını kapattı

Rizespor, erkek futbol takımı Süper Lig’den düşünce, Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele veren kadın futbol takımını kapattı. Kadın futbol takımının teknik direktörü Mutlucan Zavotçu ile futbolcusu Gül Kaplan, olaya tepki gösterdi.

Fotoğraf: caykurrizespor.org.tr

ANKA’dan Gençağa Karafazlı’nın aktardığına göre Rizespor’da geçen ay kulüp başkanlığına seçilen müteahhit İbrahim Turgut, önceki başkan Turgut Kıran tarafından kurulan Kadın Spor Futbol Kulübü’nü kapattı. Turgut, kapatma kararıyla ilgili hiçbir açıklama yayınlamadı.

Kulübün kadın futbol takımı, Kadınlar Süper Ligi’nde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay gibi güçlü kulüplerin kadın futbol takımlarıyla birlikte mücadele veriyordu ve bu yıl sezonu yedinci sırada tamamlamıştı. Takımda üç ABD’li, iki Azeri’yle birlikte toplam 24 kadın futbol oynuyordu.

Asgari ücretle futbol oynayan kadınlar, kulübün kapatılmasının ardından diğer illerdeki kadın futbol kulüplerinde oynamak için çaba gösterirken yabancı futbolcuların ülkelerine geri döndükleri öğrenildi.

‘Süper Lig’e çıkınca tekrar kurmak zorunda kalacaklar’

Kadın futbol takımının teknik direktörü Mutlucan Zavotçu, kadın futbolcularının oldukça başarılı olduğunu, kulübün kapatılması karşısında şaşırdıklarını söyledi: “Bizlere herhangi bir somut gerekçe sunulmadan kadın futbol takımımızın kulübü kapatıldı. Bildiğimiz bir tek şey, takımın ekonomik nedenlerden dolayı çalışmalarına son verildiği şeklinde. Kulüp kapatılacak olsaydı eski başkanımız Tahir Kıran tarafından kapatılırdı. Biz gelecek sene için yatırım yapıyorduk.

Güzel bir kadro yapıp şampiyonluğa oynamayı düşünüyorduk. Tahir Kıran başkanlıktan ayrılınca yeni yönetim böyle bir tercihte bulundu. Bana da saygı duymak düşerdi. Şu dönemde Süper Lig takımlarının hepsi kadın şubesi açarken, Rizespor’un da güzel bir kadrosu varken kapatılması üzücü oldu. Gerekçenin ekonomik olduğu söyleniyor. Biz, elimizden gelen yaptık, uğraştık. İnşallah bu kararlarından dönerler, çünkü bu doğru bir şey değil. Yarın öbür gün takım Süper Lig’e çıktığı zaman kadın takımını yeniden kurmak zorunda kalacaklar. Bu kez daha büyük bir maliyetle kulüp karşı karşıya kalacak.

‘Kadın futbol takımının maliyeti, bir tane oyuncunun bir aylık maaşından bile daha az‘

Yeni gelen başkan ve yönetimine şunları sormanızı öneririm: Asgari ücretle çalışan, şu kadarcık maliyeti olmuş bir şubenin ne kadar maliyeti oldu da kapattınız? Rizespor’a milyon avrolara oyuncular geldi. Bu kadar paralar harcanırken, bu kadar paralar boşa harcanırken kadın futbol kulübünü kapatmak mı kurtaracak sizi? Mesela kadın futbol takımının maliyeti, bir tane oyuncunun bir aylık maaşından bile daha azdır. Başkan Tahir Kıran olsaydı ben, ona arayıp sorardım. ‘Başkanım, neden kapattınız, ekonomik olduğu söyleniyor, bu kadar mı ekonomik, bu kadar mı sıkıntıya soktu koskoca Rizespor’u’ diye sorardım.”

‘Bu yönetim galiba kadınlara karşı‘

Kapatılan kadın futbol takımının oyuncularından Gül Kaplan’sa tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu yönetim galiba kadınlara karşı. Zihniyetlerinde kadınlarla çalışma prensibi olmadığı için böyle bir karar almışlar. Kadın takımına harcanan masraf, erkek takımındaki peşinatlardaki 1 milyon, 2 milyon kadar değil. En fazla 30 bin lira peşinat alınmıştır. Maaşlarımız da keza öyle, asgari ücret doğrultusunda. Rize için de güzel bir piyasası olacak bir takımı kapatmak çok yanlış.”

‘Kimse kadınların futbol oynamasını desteklemiyor ülkemizde‘

Kadın Futbol Kulübü’nü kapatanların, kadın hentbol takımının altyapısını da dağıttıklarını duyduğunu söyleyen Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu da gösteriyor ki kadın takımlarıyla çalışmak istemediğinin açık bir kanıtıdır. Lige çıkan bir kadın basketbol takımı da var, acaba onu kapatacak mı? Onu da bekliyoruz. Şunu artık görmek lazım; tüm dünyada kadınların her alandaki spor faaliyetlerine çok büyük destekler var ve kadınlar artık her alanda başarılılar hem de erkeklerden de daha başarılı oldukları birçok alan var. Bunun spora yansıdığını artık tüm dünya görüyor.

Ben Samsun’dan Rize’ye transfer olduğumda, çok insana Rize’nin kadın futbol takımı olduğunu söyledim, kimse bilmiyor böyle bir takımın olduğunu. Çünkü futbolu erkek sporu olarak gördükleri için kimse kadınların futbol oynamasını desteklemiyor ülkemizde. Rize için söylemiyorum, genel olarak her yerde var. Süper Lig’de takımın var diye TFF sana bu hakkı tanıyor ve kadın futbol takımını direk Süper Lig’den başlatıyor, ilk defa kurulduğu için. Ama şu anda sen kapatırsan takımı, tekrar girmek istersen lige bir alt ligden başlıyorsun. Bu olacak iş değil.”