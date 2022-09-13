Rıza Kayaalp beşinci kez dünya şampiyonu: Türkiye tarihine geçti

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.

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Başkent Belgrad’daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh’le karşılaştı.

Stark Arena’daki müsabaka 1-1 biterken son puanı alan milli güreşçi Kayalp, altın madalya kazandı.

Tarihe geçti

Rıza Kayalp, beşinci kez dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli sporcu daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019’da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Kayalp’ın kariyerinde ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.

Sırbistan’daki Dünya Şampiyonası’nda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy’le ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan milli güreşçi, çeyrek finalde Alin Alexuc’u 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Özbek Muminjon Abdullaev’i 5-3 mağlup etmişti.