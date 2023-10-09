Ring’in milyon dolarlık uzaylı arayışı: Ön kapı kameranızı kontrol edin!

Amazon, akıllı kapı zili Ring’in kamerasıyla uzaylı görüntüsü yakalayabilene bir milyon dolar ödül verecek.

Fotoğraf: Instagram

Birçok teknolojik alanda ürünü bulunan Amazon’un akıllı kapı zili girişimi Ring, ‘Milyon Dolarlık Uzaylı Arayışı’na çıktı.

Ring’in kullanıcıları, akıllı sensörlerle donatılmış kapı zili kameralarından ‘dünya dışı varlık veya aktivite’ görüntüleyebilirse 1 milyon dolarlık ödül kazanacak.

Son dönemde Dünya dışı yaşam formlarına ilgi epey arttı. Bu ilgiden faydalanmak isteyen Amazon, meteorolog ve astrobiyolog Jacob Haqq Misrad’ın juriliğinde bir yarışma düzenliyor.

Ring, çarşamba günkü açıklamasında yaklaşık 100 yıldır insanların Dünya dışı varlıklara ilişkin videolar ve hikayeler paylaştığını söyledi ve ekledi: “Ön kapınızın hemen dışında Dünya dışı varlıklar ve anormal aktiviteler gerçekleşiyor olabilir.’’

Evlerinin önündeki tanımlanamayan uçan nesneyi (UFO), sokaklarından geçen yeşil küçük yaratıkları veya Dünya dışı yaşamın başka kanıtlarını kaydeden kullanıcılar, Ring görüntülerini Amazon şirketine gönderecek.

Eğer uzmanlar görüntülerin “Dünya dışı kökenli yaşam formu için bilimsel kanıt kriterleri’’ni karşıladığını düşünürse videonun sahibi 1 milyon dolar kazanacak.

Katılımcıların para ödülünü alabilmesi için bu görüntüleri Ring uygulamasından indirmesi gerekiyor

Ayrıca katılımcılar yaratıcılıklarını kullanarak kurgu bir video yaratabilirse küçük ödüller de kazanabilir. Ring’in açıklaması şöyle: ‘‘Uzaylı köstümünüzü, makyajınızı, aksesuarınızı hazırlayın ve 500 dolarlık Amazon hediye kartı için yaratıcılığınızı konuşturun!’’

Başvurular 3 Kasım’a kadar kabul edilecek.

Fotoğraf: Ring

Ring’in düzenlediği yarışma daha çok eğlence amaçlı gibi gözükse de, Ring kameraları piyasaya çıktığından beri birçok kez ‘dünya dışı’ aktivite görüntüledi.

Örneğin Temmuz’da cihazın herkes uyurken gökyüzünde gizemli yeşil bir alev topu görüntülemesiyle komplo teorileri patlak vermişti.