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Yaramazlara biraz batar!

Rheingold Türkiye’ye geliyor: Fatih Akın ‘çektiğim en zor film’ demişti

Yönetmen Fatih Akın’ın, ünlü rap sanatçısı Xatar’ın hayatını konu alan ‘Rheingold’ adlı filmi, Türkiye’de 28 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.

Sahne adı ‘Xatar’ olan Kürt rap sanatçısı Giwar Hajabi’nin hikayesini anlatan Rheingold‘da ünlü rapçinin cezaevindeki günlerinden müzik dünyasına uzanan hayatı anlatılıyor.


Fatih Akın’ın Almanya’da en çok izlenen işlerinden biri olan film, Türkiye’de 28 Nisan 2023’te vizyona girecek.

Kadrosunda, Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Kardo Razzazi, Ilyes Raoul, Sogol Faghani ve Uğur Yücel’in yer aldığı film Xatar’ın gettodan müzik listelerinin zirvesine uzanan hayat yolculuğuna odaklanıyor. 1980’lerin ortalarında Irak’tan Almanya’ya geldikten sonra kendini en dipte bulan Xatar, küçük bir suçludan zamanla büyük bir satıcıya dönüştü. Bir uyuşturucu madde, sevkiyat sırasında kaybolunca Xatar, kartele borçlu kalmamak için birkaç arkadaşıyla ciddi sonuçları olacak ve sonunda kendisini Irak hapishanesinin cehennemine götürecek bir altın soygunu planlar.

Çektiğim filmler arasında en zoru

Akın, Rheingold’un şimdiye kadar çektiği filmler arasında en zoru olduğunu söyleyerek, bu filmde karşılaştığı ırkçılıkla daha önce karşılaşmadığını belirtmişti:

“Birçok yerde çekim yapmak için izin bile alamadım. Yine de bütün zorluklara rağmen filmimle gurur duyuyorum. Film çekimleri devam ederken babamı kaybettim, bu beni çok etkiledi. Filmi babama ithaf ettim, onunla gurur duyuyorum. Biz çok yakındık, onun ölümü benim çok zor günler geçirmeme sebep oldu.”

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