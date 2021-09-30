Restorasyon sırasında duvarın içinde bulunan altın paralar açık artırmada 1 milyon avroya satıldı

Fransa’da, bir evin restorasyonu sırasında duvarın içinden çıkan altın madeni paralar açık artırmada 1,03 milyon avroya (10,62 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Ivoire/Deloys

Fransa’nın Bretonya bölgesinde, Quimper yakınlarındaki bir evde restorasyon çalışması başlatan ustalar, Fransız Devrimi’nden (1789) önce basılan 239 altın para buldu. Evin sahipleri dört tanesini hatıra olarak saklayıp diğerlerini satmaya karar verdi.

Ivoire/Deloys Müzayede Evi’nin eksperleri 250-300 bin avro (2,58-3,09 milyon lira) değer biçti. Açık artırmada 14’üncü Louis döneminde, 1640 ve 1646’da basılan paralar tek tek satıldı.

Müzayede evinden Florian D’Oysonville, “Paralara her yerden teklif yağdı, salondaki katılımcılardan, internetten, telefonla katılanlardan. Kısa süre içinde hepsi düşünülenin üzerinde fiyatlara satıldı. Örneğin çok nadir rastlanan bir Louis d’Or için 8 bin avro başlangıç fiyat belirlenmişti. 46 bin avroya alıcı buldu” dedi.

D’Oysonville, duvarın içine metal bir kutuya gizlenerek konulan paraların evin geçmişteki sahibinin zengin bir tüccar veya toprak sahibi olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Paraların 2019’da bulunduğu ancak ev sahipleri müzayede eviyle satış için temasa geçene kadar haber olmadığı belirtildi.

Satıştan elde edilen para ev sahipleri ve paraları bulan üç usta arasında pay edilecek.