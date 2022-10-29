Remzi Özdemir: Ucuzlayan Türkiye

Türkiye’de AKP ile her şey ucuzladı. İnsan hayatı bile… Madenlerde patlamada ölen ve sonra şehit ilan edilen madenciler… Trafikte selektör yaptığı için bir psikopat tarafından 76 bıçak darbesi ile öldürülenler…

Dahası, boşandığı ya da boşanmak istediği için çocuğunun gözü önünde katledilen kadınlar… Hepsi bu ülkede. Ucuz iş gücü bu ülkede. Ülkenin neredeyse yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret demek işverenin en az vermesi gereken yasal ücret anlamında. Bu artık bir skala olmuş. Milyonlarca insan asgari ücret alıyor ve asgari bir hayat yaşıyor. Üniversite mezunlarının üç harfli marketlerde kasiyer olmak için kuyruğa girdiği bir ülke Türkiye. Türkiye’de her şey ucuz… Neyse ki, başta Avrupa olmak üzere tüm dünya bizi kıskanıyor.

Remzi Özdemir’in yazısı