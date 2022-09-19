Remzi Özdemir: Türkiye katma değeri düşük turizmle kalkınmaya çalışıyor

Türkiye katma değeri düşük turizm ile kalkınmaya çalışıyor. Tıpkı ihracatta olduğu gibi. İhracatta Avrupa’nın fasonculuğu yapan Türkiye’nin ihracatı 250 milyar doları geçmiyor. Don-çorap satarak nereye kadar ihracatını arttırabilirsin ki?

İşte turizmde de aynı sorun var. Avrupa’nın yaşlı ve alt sınıf gelir grubuna dahil kişiler Türkiye’ye tatile geliyor. Zaten gelmemeleri için aptal olmaları lazım. 2 kahve parasına üç öğün sınırsız yemek ve krallar gibi muameleyi kendi ülkesinde görüyor mu ki? Sonra turizmde rekor kırdık diye açıklamalar yapılıyor.

Bakan Mehmet Ersoy, geceleme başına gelirin 62 dolardan 83-84 dolara yükseldiğini söylerken Merkez Bankası’nın açıkladığı yılın 2. Çeyrek (Ocak-Haziran) Ödemeler Dengesi Raporu’nda kişi başına turizm gelirinin 705 dolardan 660 dolara gerileyerek 45 dolar düştüğü belirtiliyor.

Yani rakamlar Türkiye’nin katma değeri düşük turizm faaliyetini gösteriyor.

Hani diyorlar ya yaparsa AKP yapar! Gerçekten doğru.

Türk emeklisinin önünden bile geçemediği tatil köylerinde Avrupalının düşük gelirli emeklisi ülkemizde Kral Faruk’un torunu gibi tatil yapıyor.

Remzi Özdemir’in yazısı