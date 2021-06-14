Remzi Özdemir: Türk lirası, ekonomisi çökmüş bir ülkenin para birimidir

Son üç günde dolar 8.360 seviyelerine kadar geriledi.

Gerilemenin nedeni bugün yapılacak olan Erdoğan-Biden görüşmesi.

NATO zirvesinde bir araya gelecek olan iki lider S-400 konusunu ele alacaklar.

Şu ana kadar piyasada olumlu bir hava yaşanıyor.

Finans kulislerinde dolaşan iddialara göre, S-400 konusunda Türkiye geri adım atmaya hazır.

ABD ile yeniden yumuşama dönemine girilecek.

İşte bu spekülasyon doların gevşemesine neden oldu.

Özetle bakarsak Türkiye’de genel bir olumlu hava var.

Peki Amerika ile Türkiye liderleri arasındaki bu görüşme gerçekten iyi geçerse dolar düşer mi?

Bir süredir tıkanmış olan ekonomi açılır mı?

Kesinlikle hayır!

Türk lirası belki kısa bir süre yükselir ama çökmüş bir ekonominin parasından uzun soluklu bir yükseliş beklemek hata olur.

Türk lirası ekonomisi çökmüş bir ülkenin para birimidir.

Bu çöküş ekonomide yapısal reformlar gerçekleşmeden durmayacaktır!

Remzi Özdemir’in yazısı