Remzi Özdemir: Konut kredisinin düşmesi ücretli kesimin işine yaramayacak

Merkez Bankası’nın son faiz hamlesi seçim hazırlığı olarak yorumlanıyor. İddialara göre, hükümet faizleri düşürerek piyasayı paraya boğacak ve seçimi alacak. Tabii ki bu senaryo arasında konut kredisi faizlerinin de yüzde 0,99‘a düşmesi var. Konut kredisi faizleri halen yüzde 2’nin üzerinde.

Bu orana rağmen ne kamu bankaları ne de özel bankalar konut kredisi veriyor. Peki konut kredisi düşerse vatandaşın işine yarar mı? Önce şunu peşinen söyleyeyim, konut kredisinin düşmesi ücretli kesimin işine yaramayacak. Yine parası olan, aylık geliri 100 bin lira civarında olan para ile para kazanan kesime yarayacak. Konut kredisini 0.99 değil hatta isterse 0.50’ye düşürsün memur, emekli veya normal ücretli bir kesim ev nasıl alabilir.

Bu ülkede çalışanların yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor.

Remzi Özdemir’in yazısı