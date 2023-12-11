Remzi Özdemir: Halka arzlarla gelenler, yine halka arzlarla batıp gitti

Kasım ayında 350 bin gibi oldukça yüksek sayıda yatırımcı borsadan çıktı.

Bu insanlar adeta kolunu bacağını borsada bırakarak canını zor kurtardı.

Halka arzlarla gelenler, yine halka arzlarla batıp gitti.

Bir avuç goygoycu-oyuncu tellalı sosyal medya fenomenlerinin, 10-14 tavandan hisse aldırıp uzun vade bekleyin diye telkin ettikleri yatırımcılar, maalesef büyük hüsrana uğradı.

Patron satışları ve bedelli sermaye artırımları bu küçük yatırımcıları borsaya geldiklerine pişman etti.

Amaç sermayeyi tabana yaymak mı, yoksa oyuncuları ve patronları zengin etmek mi?

Şirket patronu dolar ödeyerek çıktığı bir ekonomi kanalında; “yatırımcılar şirketimin hisselerini al-sat yapmasın beklesinler çok kazanacaklar” diyor hemen bir ay sonra ailece satış kararını açıklıyor.

Remzi Özdemir’in yazısı