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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Bu korkunun adı dolar krizi

Merkez Bankası’nın zoraki faiz indirimi ve bol keseden para dağıtması, enflasyonun patlamasına neden oldu.

2021 Eylül ayında faizler %19 iken, enflasyon da %19’du.


Faizin enflasyona neden olduğu gibi saçma sapan bir politikaya inanan AKP ve bunu koşulsuz yerine getiren bir Merkez Bankası, o tarihten sonra faizleri düşürdü. Düşen faizle birlikte enflasyon patladı.

Amerika’nın pandemi süresinde yaşadığını biz 2021 Eylül’ünden itibaren yaşamaya başladık.

Şu anda bankalarımız gırtlağa kadar %10 ve 6 tahvil ile dolu.

Amerika’nın bugün yaptığını yani faiz artışını Türkiye de seçimden sonra yapacak. Bunu ama Cumhur İttifakı ama Millet ittifakı yapmak zorunda.

Eğer enflasyon belasından kurtulmak istiyorsak bol parayı çekip faizleri yükseltmemiz gerekiyor.

Bunu yapınca da bankaların elindeki düşük faizli tahviller tıpkı Amerika’daki gibi başımıza bela olacak.

Gelelim en önemli soruya; Merkez Bankası perşembe günü tüm beklentilerin aksine neden faiz indirmedi?

Cumhurbaşkanının bile inmesini beklediği bir dönemde faizin inmemesi büyük bir korkunun varlığını gösteriyor.

Bu korkunun adı Dolar krizi ya da kuru krizi.

Remzi Özdemir’in yazısı

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