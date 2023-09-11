Remzi Özdemir: Borsada küçük yatırımcı sadece bir harçlık almış

Kirasını, elektrik faturasını ve pazar parasını çıkartmak isteyen, polis, öğretmen, asker, memur, emekli ve hatta öğrenciler Borsa İstanbul’a koşuyor.

Hem de sayıları binlerce değil milyonlarca.

Borsa İstanbul’da pandemide 2 milyon olan yatırımcı sayısı 7 milyona ulaştı.

Çiçeği burnunda yatırımcının yarısının parası bin lira ile 5 bin lira arasında.

Olaya BİST performansı açısından baktığımızda 5-20 bin TL olan portföyler adam başı 2 bin 750 TL para kazanmış. 1 milyon ve üzeri portföyler ise adam başı ortalama 2.5 milyon kazanmış. Bu aslan payını alanlar borsanın yüzde 3.2’si. Diğer bir bakışla Borsa İstanbul’un portföy değerinin yüzde 90’ına sahip.

Borsada azınlık, gelirin yüzde 90’ını yani milyonları cebe indirirken milyonlarca küçük yatırımcı sadece bir harçlık almış.

Remzi Özdemir’in yazısı