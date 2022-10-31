Remzi Özdemir: Bankalarda güvenlik zafiyeti

Bu güvenlik zafiyetinin tek sorumlusu ve ona neden olan bankaların üst yönetimidir. Tabii ki tüm bankalar demek yanlış olur. Ancak çoğunluk, uyguladığı personel politikası ile bu açığı kendi yaratıyor. Nasıl mı?

Kârı son bir yılda yüzde 500’e yakın artan bankalar her şubede ortalama 20 kişi çalıştırıyor. Bazı şubelerde personel sayısı 30’u buluyor. O kadar personele karşılık sadece 1 güvenlik görevlisi istihdam ediyor. Koca şubelere tek bir güvenlik görevlisi yeterli değildir. Bu konuda BDDK’nın bir kota uygulaması lazım.

Yani belirli sayıda ve büyüklüklerdeki şubeler için birden fazla güvenlik görevlisi bulundurma şartı getirmeli. İkincisi, bu güvenlik görevlileri bankalar tarafından adeta destek personel olarak kullanılıyor. Şube müdürünün arabasını getir, şunu götür ve benzeri şeyler yaptırılıyor. Bu da yetmeyip bazı bankalar tarafından prim karşılığında satış hedefi bile veriliyor.

Remzi Özdemir’in yazısı