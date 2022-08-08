Remzi Özdemir: AKP’nin yarattığı konut canavarı artık kontrol edilemiyor

Seçimlere aylar kala siyasi iktidar bir konut projesi hazırladı. 81 ilde dar gelirliler için TOKİ evler yapacak. 2 hafta önce bu proje ile ilgili Cumhurbaşkanı’nın kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyordu. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaptı ama hiçbir detay vermedi. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Oysa Türkiye genelinde milyonlarca insan bu açıklamayı bekliyordu. Erdoğan bunun detayının ileriki bir tarihte verileceğini söyledi.

Olayın arkasında ise TOKİ’nin elinde böyle bir projenin olmaması gösteriliyor. Bazı illerde bu konuda çalışma daha bir hafta önce başladı. En önemli sorun arsa. Çok ciddi bir sorun, ya tarım arazileri bozulup proje yapılacak ya da şehrin çok dışında. Yani daha hiçbir etüt yapılmadan yapılmış bir açıklama olduğu iddia ediliyor. Yine iddialara göre, bu projenin inşaat aşamasına gelmesi en az 1-2 yıl alabilecek.

Kısacası AKP’nin, kendi eliyle yarattığı konut canavarı artık hiçbir suretle kontrol edilemiyor.

Konut Türkiye’nin enflasyon kadar önemli bir sorunu olmaya devam edecek.

Remzi Özdemir’in yazısı