Remzi Özdemir: AKP bu düzenlemeyi neden ve kimin için yaptı?

Türkiye genelinde BDDK konut kredi limitlerini yeniden belirledi.

Bankalara “inşaat kredisi” verdirmek istiyorlar. Son 2 yılda yüksek enflasyon nedeniyle bankalar bu krediyi vermiyor.

Haklı da!

Verdiği her kredi enflasyon karşısında zarar etmesine neden olacak.

İhale yine kamu bankalarına kalacak.

Ne kadar verebilirlerse.

Ancak bu haber bile konut fiyatlarının sıçramasına yetti.

Ortada fol yok, yumurta yok ama konut fiyatları yine bir gecede fırladı.

Ülkenin yüzde 50’si asgari ücretle çalışıyor ve siz 5 milyon kredi için çalışma yapıyorsunuz.

5 milyon krediyi 2.20 faiz oranı ile alan vatandaş, 60 ayda 9 milyon olarak geri ödeyecek. Aylık taksit oranı ise yaklaşık 150 bin lira.

Sizce AKP bu düzenlemeyi neden ve kimin için yaptı?

Remzi Özdemir’in yazısı