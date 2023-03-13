Remzi Özdemir: AKP bir ülkeye açlık kışını yaşattı

Hollanda’nın savaş nedeniyle yaşadığı açlık kışını Türkiye, bir siyasi partinin saçma sapan ekonomi modeli ile yaşıyor. Tek bir kişinin dayatması ile faizin enflasyona neden olduğunu iddia edip, koca ülkeyi enflasyon ateşi ile yakan ve milyonları fakirleştiren bir siyasi iktidar.

AKP, elbette tarihin tozlu raflarında yer alacak. Elbette yarın AKP’nin uyguladığı bu ekonomi politikalarının ne kadar saçma olduğu yazılacak çizilecek. Ancak olan bir nesile oluyor. AKP ile gözünü açıp hayatlarının en değerli 20 yılını geçiren gençlere… 1 kilo sıradan makarnanın 50 liraya satıldığı ülkede dana bonfile 535 liradan satılıyor. Hem de indirimli fiyatı.

Son 10 yılda kaç kişi bonfile alıp yedi? Kaç çocuk bu ekonomik koşullarda bonfile yeme şansına sahip?

AKP, adalet ve kalkınma iddiasıyla bir ülkeye açlık kışını yaşattı. Bu kış elbette bitecek ama ya bu çocukların yetersiz beslenmesiyle yıllar sonra ortaya çıkacak rahatsızlıkları?

İşte onun vebali ve günahı sadece bu ülkeye açlık kışı yaşatan siyasi parti ve onun politikalarını uygulayanlar değil, aynı zamanda futbol takımı tutar gibi körü körüne bir siyasi partiyi bu ülkeye kader yapanların da boynunadır…

Remzi Özdemir’in yazısı