Reklam panosundaki fotoğraf vesile oldu; evleniyorlar

Britanya’nın Derbyshire bölgesinde yaşayan bir çiftin evlenmesine bir binanın duvarına asılmış reklam panosundaki fotoğraf vesile oldu.

Fotoğraflar: Louise Cook

Mick Bramman (56), Louise Cook’a (51) Facebook üzerinden bir akşam yemek yemeyi teklif etti. İkilinin ortak tanıdıkları vardı. Cook, “İlişkim yeni bitti” diyerek Bramman’ın çıkma teklifini reddetti.

Bir süre sonra Bramman, yaşadığı Long Eaton’da kasabasında bir arkadaşıyla yolda yürürken bir binanın duvarındaki reklam panosunda Cook’un fotoğrafını gördü. Müdürü olarak çalıştığı, cenaze organizasyonu yapan şirket A.W. Lymn’in tanıtımı için hazırlanan panoda Cook’un fotoğrafı vardı.

Panonun önünde fotoğraf çektiren Bramman o kareyi Cook’a gönderdi. Bramman’ın tavrını ‘çok şirin ve esprili’ bulan Cook bu kez onunla buluşmayı kabul etti. Ve, ikilinin aşk hikayesi o akşam yemeğiyle başladı.

“Facebook’tan arkadaşlık teklifini ortak arkadaşlarımız olduğu için kabul etmiştim ama yeni bir ilişki fikri sıcak gelmemişti. Ancak fotoğrafımın önünde çektirdiği kareyi yollayınca hissiyatım değişti. Mesajı görünce gülümsedim ve bir şans vermeye karar verdim” diyen Cook, kendisinin ve Bramman’ın ilk buluşmadan beri ‘ayrılmaz ikili’ olduklarını söyledi.

“Çok neşeli, esprili ve nazik biri” diyen Cook teklifi kabul ettiği için çok memnun. Çift 18 Aralık’ta nikah masasına oturacak.

Reklam panosunu hazırlayan şirket Starlite Outdoor’un satış müdürü Chris Anastasi ise “Reklam panomuzdan böyle bir aşk hikayesi doğduğuna inanamıyoruz” diyerek şaşkınlığını ve sevincini ifade etti.