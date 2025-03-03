Sinema ve dizi sektörüne eş zamanlı dört soruşturma

Rekabet Kurumu, sinema ve dizi sektörü hakkında eş zamanlı dört soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

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AA’nın kuruldan aktardığına göre önemli pazar payına sahip şirketlerin mevcudiyeti ile dikey bütünleşik yapıları, etkinlikleri ve rekabeti sınırlıyor.

Kurum ayrıca söz konusu şirketlerin içeriği, dağıtımdaki güçlerini korumak ve dağıtımı da içerikten kaynaklanan güçlerini korumak için kullandığını ileri sürdü.

Sektörde yaygın şekilde uygulanan münhasır ve uzun dönemli anlaşmaların da benzer şekilde rakiplerin pazardan dışlanmasına neden olduğu, içerik üretimi ve dağıtımında büyük merkezileşme ve tekelleşme sorununun ortaya çıktığı iddia edildi.

Rekabet Kurumu, sinema gösterimi ve dağıtımı, sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı, kast direktörlüğü, ajanslığı ve menajerliği ile abonelik temelli isteğe bağlı video platformlarında sinema ve dizi sektörü hakkında dört ayrı incelemeyi eş zamanlı yürüttüğünü duyurdu.