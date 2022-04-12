Rekabet Kurulu’ndan NadirKitap’a para cezası

Rekabet Kurulu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ’ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.

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Rekabet Kurumu’nun internet sitesindeki duyuruya göre, şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu tarafından, NadirKitap’ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com’a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle idari para cezası verilmesi kararı alındı.