Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rekabet Kurulu’ndan NadirKitap’a para cezası


Rekabet Kurulu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ’ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.

Fotoğraf: AA

Rekabet Kurumu’nun internet sitesindeki duyuruya göre, şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.


Rekabet Kurulu tarafından, NadirKitap’ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com’a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle idari para cezası verilmesi kararı alındı.

SON HABERLER

Şok dalga, kök hücre ve PRP, sertleşme sorununu çözebilir mi?

Her 10 erkekten birini etkileyen sertleşme sorununun tedavisinde son yıllarda ‘restoratif’ yani onarıcı yöntemler gündemde. Onarıcı tedavilerden kasıt, kök hücre, şok dalga ve PRP. Penis dokusunu onardığı öne sürülen düşük yoğunluklu şok dalga, PRP ve kök hücre tedavileri giderek yaygınlaşıyor yaygınlaşmasına da iddia edildiği kadar etkili mi?

‘Fransa’dan Türkiye’ye kimlik avı: Çocuk pornografisine bulaştınız

Avrupa’da başlayarak Türkiye’ye uzanan yeni bir dolandırıcılık yöntemi internet kullanıcılarını hedef alıyor. Fransa Ulusal Jandarması adına gönderilen sahte maillerle, kullanıcıların çocuk pornografisi içeren sitelere başvurdukları iddia edilerek panikle işlem yapmaları hedefleniyor. 