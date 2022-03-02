Rekabet Kurulu’ndan 18 özel sağlık kuruluşu ve bir teşebbüs birliğine 58 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Samsun ve Bursa’da faaliyet gösteren 18 özel sağlık kuruluşu ile bir teşebbüs birliğine, ‘rekabeti ihlal ettiği’ gerekçesiyle yaklaşık 58 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bazı özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik haklarında açılan soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu’nca dosyanın müzakeresi sonucunda, teşebbüslere 57 milyon 958 bin 835,19 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

AA’nın aktardığına göre bu kuruluşların, ‘serbest hekimlere yönelik ameliyathane kullandırma hizmetlerinde danışıklı fiyat tespit ettiğine, bypass, stent ve anjiyo gibi bazı operasyonlara ve rapor onaylarına yönelik hizmetlerde fiyat tespitinde bulunduğuna, birbirlerinden hekim transfer etmemeye yönelik centilmenlik anlaşması gerçekleştirdiğine, çalışanların maaş zam oranlarının asgari ve azami oranını belirleyerek iş gücü piyasalarındaki rekabeti kısıtladığına’ kanaat kılındığı belirtildi.